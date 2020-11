Müllvermeidung ist doch irgendwie Ehrensache. Genügt aber noch nicht. Deshalb läuft gerade die Europäische Woche der Abfallvermeidung - mit Informationen zu unappetitlichen Konsequenzen.

Die Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm nutzen diese Woche deshalb auch zu einer Kampagne. Darüber haben wir mit Ulrike Gläser von den Entsorgungsbetrieben Ulm (EBU) gesprochen.

Auch wenn sie für Biomüll gemacht sind: Viele Plastikbeutel kompostieren nicht. SWR SWR - Foto: Haaß

SWR: Abfall vermeiden ist ja oft leichter gesagt als getan. Einkaufen ohne Verpackungen geht im Alltag oft gar nicht. Welche Tipps haben Sie dann noch parat?

Ulrike Gläser: Ja, da haben Sie recht. Es ist heute leider so, dass sehr viel in Plastik verpackt ist. Es gibt natürlich einige Möglichkeiten, wie man dennoch Verpackungen sparen kann, indem man zum Beispiel Mehrweggefäße verwendet - beim Joghurt nicht den Plastikbecher nimmt, sondern Gläser, die man dann auch wieder zurückgeben kann. Oder beim Obst, indem man hier einfach auch die wiederverwendbaren Beutel verwendet und nicht diese Hemdchentüten, die dort angeboten werden.

Sie thematisieren diese Woche speziell auch den Biomüll. Wie oft passiert es Ihrer Erfahrung nach, dass die Ulmer Bürger ihren Biomüll in die Restmülltonne werfen?

Das passiert schon auch noch relativ häufig. Es sind nicht alle Haushalte an die Biotonne angeschlossen. Bioabfall wandert schon auch mal in den Restmüll und wird dann im Müllheizkraftwerk trotzdem gut beseitigt. Was uns mehr Sorgen macht, sind die Störstoffe in der Biotonne und da besonders die Bioabfallbeutel, die vermeintlich kompostierbar sind. Das sind sie aber nicht. Solche Plastikbeutel oder andere Fremdstoffe gehören nicht in die Biotonne.

Was passiert mit diesen Plastikbeuteln dann bei der Abfallverwertung? Werden die davon Hand wieder aussortiert?

Also es ist ein großer Aufwand, diese Fremdstoffe raus zu filtern. Am Eingang von einer Kompostierungsanlage wird vieles mechanisch abgeschieden, aber man erreicht keine hundert Prozent. Also bleibt immer ein kleiner Rest im Bioabfall und dann im Kompost und wird dann wieder auf den Feldern ausgebracht, in der Landwirtschaft oder im Gartenbau. Und das ist dann dieses Mikroplastik, das schlussendlich auch wieder auf unseren Tellern landet. Deswegen ist es ganz wichtig, den Bioabfall nicht in Plastikbeuteln in die Tonne zu geben, sondern einfach in einem Papierbeutel oder in Zeitungen verpackt.

Wirkt sich eigentlich auch Corona auf die Müllmengen aus?

Es ist leider so, dass die Müllmengen etwas ansteigen. Vor allem die Einwegverpackungen, diese Verpackungen zum Mitnehmen natürlich, wo die Restaurants wieder geschlossen haben. Da ist es momentan eben so, dass viel in Menü-Schalen oder To-Go-Bechern nach außen gegeben wird.