Regionale Wirtschaft wächst langsamer

Der Aufwärtstrend der regionalen Wirtschaft hat sich in den letzten Monaten deutlich abgeschwächt. Die Erholung ist laut Industrie- und Handelskammer (IHK) Ulm ins Stocken geraten. Über den Winter ist die Stimmung in den Unternehmen in Ulm, im Alb-Donau-Kreis und im Kreis Biberach gesunken. Laut IHK-Konjunkturbericht beurteilt nur noch knapp die Hälfe ihre Lage als gut. Lieferengpässe, rasant steigende Energie- und Rohstoffpreise und die vielen Corona-Ausfälle beim Personal belasten die Betriebe. Der Industrie gehe es noch verhältnismäßig gut. Jedoch litten Einzelhändler, Hotels, Gaststätten und Veranstalter zunehmend unter den Corona-Einschränkungen. Angesichts erneut eingebrochener Umsätze und Erträge hätten hier viele Existenzsorgen, so die IHK.