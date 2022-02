per Mail teilen

Unter dem Titel "Wir müssen reden" zeigt das Museum Ulm die als rassistisch bewertete Skulptur des Schwarzen Königs im Kontext. Es geht auch um die Rolle des Bildhauers Martin Scheible.

Die Figur des Schwarzen Königs Melchior in der Weihnachtskrippe des Ulmer Münsters hat im Herbst 2020 bundesweit für Schlagzeilen gesorgt und eine nationale Debatte ausgelöst. Weil die Darstellung des afrikanischen Königs rassistische Klischees bedient, hat der evangelische Dekan Ernst-Wilhelm Gohl die Heiligen Drei Könige vorläufig aus der Münsterkrippe entfernt und dafür einen Shitstorm geerntet. Nach der sehr hitzigen öffentlichen Debatte hat das Museum Ulm die Geschichte dieser Skulptur und des Ulmer Bildhauers Martin Scheible erforscht. Das Ergebnis ist ab Samstag (19. Februar) in einer Ausstellung zu sehen.

Museumsdirektorin Dathe: "Das ist voller rassistischer Stereotype"

Die wulstigen roten Lippen, die überzeichneten Gesichtszüge, der Goldreif an den nackten Beinen - all diese Merkmale der Holzfigur von Martin Scheible von 1924 sind "rassistische Stereotype", sagt Stefanie Dathe, die Leiterin des Museums Ulm. Hinzukommt in Scheibles Krippe ein ebenfalls karikierter Kameltreiber sowie ein kleiner Schwarzer Schleppenträger, als Diener des zweiten weißen Königs. Dem Museum ist es wichtig, die Werke des seinerzeit renommierten Ulmer Bildhauers jetzt im historischen Kontext zu zeigen.

Mit dem emotionalen Meinungsstreit um den Schwarzen König in der Münster-Krippe haben sich viele Fragen entwickelt, die das Museum jetzt aufgreift. Wer war der Künstler Martin Scheible? Wie werden die drei Weisen aus dem Morgenland in der Kunstgeschichte dargestellt? Gibt es eine Erklärung, warum Martin Scheible dem Schwarzen König seine Gestalt gegeben hat? Und wie prägt uns der Kolonialismus bis heute? In der neuen Ausstellung "Wir müssen reden" finden sich neben Kunstwerken jener Zeit auch Bilderbücher und Alltagsgegenstände mit verstörend simplen, lächerlichen und diskriminierenden Darstellungen afrikanischer Menschen etwa auf kirchlichen Spendenbüchsen oder Kakaodosen.

Heilige Drei Könige im Mittelalter und Barock

"Anbetung der Könige" von Bartholomäus Zeitblom um 1500 Pressestelle Museum Ulm

Als Kontrast zu den Zerrbildern der Kolonialzeit zeigt das Museum Ulm beispielhaft Gemälde aus dem 15. Jahrhundert und der Barockzeit. Es ist augenfällig, dass Melchior, der Schwarze König, in der Gruppe der drei Weisen ebenbürtig und respektvoll dargestellt wird. Das Museum vermutet, dass sich der Ulmer Bildhauer bei der karikierenden und verzerrten Darstellung seines Schwarzen Königs vom Karneval und vom Zirkus inspirieren ließ. Die Ausstellung "Wir müssen reden" beginnt am Freitag (18.2) um 19 Uhr mit einer digitalen Eröffnungsfeier auf dem Youtube-Kanal des Museums.