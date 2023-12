per Mail teilen

Die Kombination aus niederschlagsreichem Winterwetter und Jurakalk erhöht derzeit im Blautal bei Ulm die Steinschlaggefahr. Regelmäßige Kontrollen sollen das Risiko begrenzen.

Ganz wegdiskutieren will Daniela Baumann die erhöhte Gefahr nicht. "Ganz vermeiden lässt sich das Risiko von Felsstürzen und Steinschlägen nicht", räumt die Pressesprecherin des Landratsamts Alb-Donau ein. Gerade im Blautal begünstige derzeit die Kombination aus Wetter und Gesteinsart das Risiko.

Landkreis und Kommunen seien für die Sicherheit der Straßen verantwortlich und kommen dieser Sorgfaltspflicht nach, so die Pressesprecherin des Alb-Donau-Kreises, Daniela Baumann:



Jurakalk und nasses Winterwetter: Im Blautal eine riskante Kombination

Genau gesagt ist es die Kombination aus abwechselndem Frost- und Tauwetter mit häufigem, teilweise starkem Niederschlag. Dazu kommt der typische Felsen in der Region: kluftiger Jurakalkstein. Bekannt als sehr rissig. Wenn Tauwasser in die Ritzen und Risse fließt und anschließend gefriert, dehnen die sich aus. Denn Eis hat mehr Volumen als Wasser. Die Folge: Im Stein baut sich Druck auf. Und der kann Gestein absprengen.

Engmaschige Kontrollen reduzieren Steinschlag- und Felssturzgefahr

Trotz des Ereignisses am 10. Dezember, als ein ziemlich großer Felsblock in ein Auto zwischen den Blausteiner Teilorten Arnegg und Klingenstein gekracht war: Insgesamt bleibt die Gefahr für die Autofahrerinnen und -fahrer gering, betont die Sprecherin des Landratsamts.

Kreis und Kommunen sind für die Sicherheit der Straßen zuständig, so Daniela Baumann im SWR-Interview. "Deshalb machen wir wöchentliche Kontrollen des Streckennetzes". Gerade im Winter mit besonderem Augenmerk auf steinschlaggefährdete Stellen. Zusätzlich kontrollieren Fachfirmen mit Felskletterern besonders gefährdete Hänge regelmäßig genauer. Und räumen Geröll, das in Bewegung geraten könnte, weg.

An besonders risikoreichen Stellen sogar Felsfangnetze

Ein Sicherheitssystem, das an manchen Stellen darüber hinaus installiert wird, sind Felsfangnetze. Wer häufiger in den Alpen unterwegs ist, kennt sie. Im Alb-Donau-Kreis hält sich ihr Einsatz allerdings in Grenzen: Sie sind sehr aufwändig und folglich teuer.

Experten der Autobahn GmbH rückten im April 2022 zu einem Felsen über der A8 aus, um ihn auf seine Sicherheit zu untersuchen. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/Autobahn GmbH Niederlassung Südwest

ADAC: Steinschlagunfälle nehmen nicht zu

Trotz mehrerer Steinschlagunfälle in den letzten Monaten und einem drohenden Felssturz im April 2022 an der A8 am Drackensteiner Hang: Insgesamt hat die Zahl nicht auffällig zugenommen, betont der ADAC Württemberg. Die Behörden würden ihre Sicherungspflicht im Großen und Ganzen ordnungsgemäß erfüllen, sagte Pressesprecher Julian Häußler dem SWR.

Trotzdem warnt der ADAC-Sprecher: Der fortschreitende Klimawandel mache der Verkehrsinfrastruktur zunehmend zu schaffen. Brücken und Straßen würden unter dem zunehmenden Starkregen ebenso leiden wie unter den immer häufigeren Hitzewellen. Und so könne man ebenfalls nicht ausschließen, dass auch Gestein durch den Klimawandel immer stärker belastet wird. Insgesamt müssten die Verkehrsplaner das im Auge behalten und in Erhalt und Sicherheit genügend Geld investieren.