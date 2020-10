An der Hochschule Aalen hat am Montag das Wintersemester begonnen. Es ist das zweite Semester unter Pandemie-Bedingungen. Studierende der Hochschule Aalen müssen sich zum Beispiel registrieren, wenn sie den Campus betreten und auch eine Maske tragen. Es gibt ein Wegeleitsystem und Abstandsregeln. Vorlesungen sind zumeist online. Ziel der Hochschule sei allerdings, den Studierenden ein nahezu normales Studium zu ermöglichen, heißt es in der Mitteilung. Es habe einen hohen Anteil an praktischen Übungen. Deshalb sollen rund 30 Prozent der Lehrveranstaltungen, beispielsweise in Laboren, vor Ort möglich sein. Erst- und Zweitsemester werden zudem bei Präsenzveranstaltungen bevorzugt, um ihnen den Start ins Studium zu erleichtern.