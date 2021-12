per Mail teilen

In Gnannenweiler im Landkreis Heidenheim wird am Samstag ein gemeinütziges Windrad eingeweiht. Die Gewinne gehen komplett an die Heidenheimer Klinik. Die Initiatioren gehen davon aus, dass das Windrad pro Jahr bis zu 200.000 Euro einbringt. Es soll ein Zeichen für die Energiewende sein.