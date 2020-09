In Drackenstein auf der Albhochfläche, genau in der Mitte zwischen Stuttgart und Ulm, ist am Freitag ein Windpark mit fünf Windrädern eröffnet worden. Ein seltenes Ereignis in diesem Jahr.

In ganz Baden-Württemberg waren es 2020 lediglich vier weitere Windräder, die in Betrieb gegangen sind. Die fünf Neuen in Drackenstein können künftig knapp 15.000 Haushalte mit CO2-frei erzeugtem Strom versorgen. Voraussetzung: Es gibt genug Wind. Windpark in Drackenstein kann 15.000 Haushalte mit Strom versorgen Die Einweihung ist für Hubert Rinklin, Vorsitzender des Geislinger Stromversorgers "Albwerk", ein starkes Signal für den Ausbau erneuerbarer Energien, vor allem im Hinblick auf Elektromobilität und Wasserstoffwirtschaft. Windräder rechnen sich nach rund 16 Jahren Die Windräder in Drackenstein sind etwa 230 Meter hoch, die Investitionen dafür groß: 28 Millionen Euro haben sie gekostet. Dennoch rechneten sie nach 16 bis 20 Jahren, so Rinklin. Er geht von einer Betriebsdauer von bis zu 25 Jahren aus. Die Genehmigungsverfahren dauerten lange, schon 2012 wurden in Drackenstein die ersten Verträge gemacht. Baubeginn war vergangenes Jahr. Erst jetzt, acht Jahre später, drehen sich die Rotoren. Die insgesamt Windräder in Drackenstein sollen 15.000 Haushalte mit Strom versorgen. SWR Frank Wiesner