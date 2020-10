Der Münchener Circus Krone darf bei seinen Gastspielen in Ulm auch Wildtiernummern zeigen. Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg hat eine Beschwerde der Stadt zurückgewiesen.

Der Rechtsstreit dauerte schon länger: Die Stadt hatte dem Zirkus einen Auftritt mit Wildtieren verboten. Dagegen ging der Zirkus vor und erwirkte einen gerichtlichen Eilbeschluss, der den Auftritt ermöglichte. Dagegen hatte die Stadt Beschwerde eingelegt - und verloren.

Der Zirkus darf mit seinen Wildtieren im Frühjahr 2020 nach Ulm kommen (Archivbild) dpa Bildfunk Sina Schuldt

Das Gericht sieht in dem Wildtierverbot der Stadt Ulm demnach einen unzulässigen Eingriff in die Berufsfreiheit des Zirkusunternehmers. Dieses Urteil will die Stadt laut einem Sprecher annehmen. Der Volksfestplatz in Ulm werde dem Circus Krone im April bereitgestellt.

Man bedauere allerdings, dass Kommunen keine rechtliche Handhabe hätten, die Zurschaustellung von Wildtieren wie Nashörnern oder Löwen zu verbieten. Das Verständnis über den artgerechten Umgang mit diesen Tieren habe sich verändert. Dafür müsste eine neue Rechtsgrundlage geschaffen werden.