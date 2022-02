Wieland-Werke mit deutlichem Umsatzplus

Die Wieland-Werke mit Hauptsitz in Ulm haben im zurückliegenden Geschäftsjahr einen Gewinn von 520 Millionen Euro erwirtschaftet. Das hat Spezialist für Halbfabrikate aus Kupfer und Kupferlegierungen mitgeteilt. Der Klimaschutz sowie Trends zur Nachhaltigkeit und kohlendioxid-freier Energieerzeugung haben den Umsatz der Wieland-Werke auf fast fünfeinhalb Milliarden Euro katapultiert. Das sind rund anderthalb Milliarden mehr als im vorletzten Geschäftsjahr. Das Unternehmen rechnet weiter mit einer starken Nachfrage nach hochwertigen Kupfer-Halbfabrikaten, vor allem in Europa und Nordamerika. Über das Kerngeschäft hinaus wollen die Wieland-Werke in den nächsten Jahren das Metallrecycling ausweiten. Weltweit arbeiten 8.000 Beschäftigte bei Wieland, davon rund 4.000 in Ulm und Vöhringen.