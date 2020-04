per Mail teilen

300 Mitarbeiter der Wieland Werke in Ulm sind als Folge der Corona-Pandemie in Kurzarbeit. Der Ulmer Hersteller von Kupferprodukten hat laut "Illertisser Zeitung" mit dem Betriebsrat einen Solidarpakt beschlossen. Das Unternehmen stockt das Kurzarbeitergeld auf. Wer im Homeoffice ist, wo keine Kurzarbeit möglich sei, verzichte auf 20 Prozent des Gehalts. Am Vöhringer Standort gibt es laut dem Bericht nur punktuell Kurzarbeit.