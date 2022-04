Donauschwäbisches Zentralmuseum öffnet nach Umbau wieder

per Mail teilen

Am Samstag wird das Donauschwäbische Zentralmuseum (DZM) wieder eröffnet. Das Museum wurde für 2,5 Millionen Euro modernisiert. Ein neuer Rundgang stellt die Donau in den Fokus.

In den Gewölben der ehemaligen Bundesfestung Ulm zieht sich neuerdings ein blaues Band mit Donaugeschichten in 22 Stationen. Dabei geht es um traditionellen Fischfang und moderne Umweltverschmutzung.

Donaugeschichten als neue Attraktion - auch für Familien

"Man kann auch viel entdecken zu den Menschen entlang des Flusses", verspricht Museumsdirektor Christian Glass, der das DZM seit der Gründung im Jahr 2000 leitet. Viele der Geschichten drehen sich um die Donauschwäbinnen und Donauschwaben, die vor rund 300 Jahren mit Ulmer Schachteln flussabwärts gezogen waren, um sich zwischen Budapest und Belgrad anzusiedeln.

Museumsdirektor Christian Glass im runderneuerten DZM DZM, Martina Dach

Neue Medien und Mitmachstationen - das DZM Ulm hat sich verjüngt

Um auch jüngere Generationen und Familien zu erreichen, hat das DZM eigens Mitmachstationen eingerichtet, zum Beispiel mit einer Mördersuche bei einem Donaukrimi oder mit Europapuzzles. Zukunftsträchtig sollen Audiokommentare via Tablet sein, wofür die gesamten Räumlichkeiten in der denkmalgeschützten Kaserne mit Internet ausgestattet wurden. Im nagelneuen Museumskino laufen Videos mit historischen Aufnahmen und aktuellen Interviews von Zeitzeuginnen und Zeugen, denn es gibt nicht mehr viele aus der "Erlebnisgeneration.

Einer der Zeitzeugen ist der Ulmer Hans Supritz. Als Bundesvorsitzender der Landsmannschaft der Donauschwaben vertritt er die Deutschen aus Ex-Jugoslawien und engagiert sich im Vorstand des DZM, das ihm am Herzen liegt. Ebenso wie seine neue Heimat Ulm, wo die schmerzliche Odyssee nach dem Zweiten Weltkrieg für die Familie erst 1954 endete. Als Bub erlebte er die brutale Vertreibung aus der Batschka, die heute zu Serbien gehört.

Der 15-jährige Hans als Schüler vor dem Ulmer Flüchtlingslager in der Sedankaserne Hans Supritz

Als Heimatvertriebener baut Hans Supritz Brücken zwischen den Kulturen

Der Zweite Weltkrieg zerschlug die gewachsenen multikulturellen Nachbarschaften, und Titos Partisanen verfolgten alle Deutschen, die nicht rechtzeitig die Flucht ergreifen konnten, schildert Hans Supritz. Noch heute spricht er neben seiner deutschen Muttersprache auch serbisch, ungarisch und ein wenig slowakisch, was ihn zum Brückenbauer zwischen Ethnien und Kulturen macht. So begleitete er 2018 auch eine baden-württembergische Delegation in die serbische Provinz Vojvodina, wo er erste Versöhnungen zwischen Deutschen und Serben erlebte und neue Denkmäler einweihte.

Hans Supritz mit Guido Wolf, dem damaligen Landesminister für Justiz und für Europa, 2018 beim neuen Donauschwabendenkmal in Serbien Hans Supritz

In der geliebten neuen Heimat engagiert sich Hans Supritz auch mit 83 noch leidenschaftlich für die Erinnerungskultur im DZM. Das Donauschwäbische Zentralmuseum ist im Laufe der 20 Jahre "zu einer zentralen Koordinations- und Begegnungsstätte geworden", lobt der Wahlulmer, vor allen Dingen in Verbindung mit den "Städten entlang der Donau". Umso mehr freut er sich über die seiner Meinung nach gelungene Verjüngungskur des Museums, das am Eröffnungswochenende (30. April und 1. Mai) mit freiem Eintritt lockt.