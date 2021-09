Neue Stolpersteine in der Stadt

In Ulm werden wieder sogenannte Stolpersteine zum Gedenken an Opfer des Nationalsozialismus verlegt. Es ist die 8. Aktion der Initiative. An neun Orten in der Ulmer Innenstadt werden die 16 Betonwürfel in die Gehwege eingelassen. Darauf Messingtafeln, in die die Namen und Daten der ehemaligen Ulmer Bürgerinnen und Bürger eingraviert sind. Sie wurden in der Nazi-Zeit deportiert und ermordet. Jüdische Familien, Kinder und Erwachsene mit Behinderungen, die unter anderem in Grafeneck bei Münsingen getötet wurden. Bei der Verlegung der Stolpersteine am Freitagnachmittag werden teils Angehörige dabei sein oder per Video zugeschaltet.