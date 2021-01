Unbekannte haben erneut einen Opferstock aufgebrochen. Nachdem vergangene Woche bereits diese kirchlichen Spendenkassen in Waldstetten (Ostalbkreis), Erbach (Alb-Donau-Kreis) und am Wochenende im bayerischen Staufen bei Syrgenstein im Landkreis Dillingen ausgeraubt wurden, war jetzt im benachbarten Glött die Lourdes-Grotte Ziel der Diebe. In allen Fällen erbeuteten der oder die Täter etwas Bargeld und richteten deutlich höheren Sachschaden an.