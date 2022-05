Agentur für Arbeit Ulm: Arbeitslosigkeit sinkt um 30 Prozent

Der Arbeitsmarkt befindet sich laut Agentur für Arbeit in Stuttgart seit Anfang des Jahres auf Erholungskurs. Die Arbeitslosenquote lag im April im Landkreis Ludwigsburg am niedrigsten mit 2,8 Prozent, in Böblingen bei 2,9 Prozent, in Esslingen bei 3,3 Prozent, in Göppingen bei 3,9 Prozent. Stuttgart hat mit 4,3 Prozent den höchsten Wert im April. Die geflüchteten Menschen aus der Ukraine schlagen sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht nennenswert in der Arbeitsmarkt-Statistik nieder, so die Agentur für Arbeit . Da es meist Frauen mit Kindern und Jugendliche seien, die erstmal Unterkünfte, Kinder- und Schulbetreuung sowie Sprachkurse suchen würden. mehr...