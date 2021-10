Wieder Füllestanz und Herbstmarkt

Nach einem Jahr Corona-Zwangspause wird am Montag in Altheim/Alb (Alb-Donau-Kreis) wieder der sogenannte Füllestanz aufgeführt. Der Jahrhunderte alte Brauch findet immer am letzten Montag im Oktober um 14 Uhr statt, wegen Corona dieses Mal nicht auf dem Festplatz, sondern auf einer Wiese. Beim Altheimer Füllestanz tanzen junge, ledige Paare in traditioneller bäuerlicher Festtagstracht. Begleitet werden sie von Musikanten und einem blumengeschmückten Fohlen. Die Tradition des Füllestanzes wird in Altheim/Alb seit über 200 Jahren gepflegt und zieht jedes Jahr Hunderte von Zuschauern aus der ganzen Region an. Bereits am Montagmorgen beginnt der Herbstmarkt in Altheim/Alb.