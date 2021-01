per Mail teilen

Als wäre es nicht schon schlimm genug ohne Fans spielen zu müssen, könnten sich Fans vom FCH und ratiopharm Ulm abwenden. Die Vereine erklären, wie Fanbindung trotz Corona funktioniert.

Fans können zurzeit bei den Spielen des FC Heidenheims nicht zuschauen. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Stefan Puchner

Manchmal, gesteht der Heidenheimer Trainer Frank Schmidt diese Woche bei einer Pressekonferenz, denke er während des Spiels in der leeren Voith-Arena daran, was wohl die Fans gerade machen.

"Fans haben im Lockdown keine Möglichkeit, Emotionen auszuleben" Frank Schmidt, Trainer Fußballzweitligist 1. FCH

Daheim sitzen, Einkaufen, Zuschauen? Tragisch finde er, dass mit jeder Woche, die der Lockdown anhalte, Emotionen nicht ausgelebt werden könnten "sei es mit Fußball oder in vielen anderen Lebensbereichen".

Stadionersatz Bezahlfernsehen?

Natürlich schauen die eingefleischten Fans die Übertragungen im Bezahlfernsehen. Aber viele fiebern eben nicht mehr so mit, zeigen erste Untersuchungen und Einschätzungen von Fußballexperten. Die Vereine müssen sich was einfallen lassen, damit der Kontakt zu den Fans nicht verloren geht. Der FC Heidenheim versucht das auf virtuellem Wege, erklärt Sprecher Markus Gamm, beispielsweise mit einem interaktiven Live-Talk.

Interaktiv die Fans weiter an den Verein binden

6.200 Fans machen normalerweise Stimmung in der Basketball-Arena - diese Zeiten sind in Ulm jetzt erstmal vorbei. Es sei schlimm, so weit weg von seiner Mannschaft zu sein, sagt Fan Christian Konzelmann. Er hat normalerweise ein Dauerkarte. Konzelmann ist froh, dass er die Spiele wenigstens auf einem Sportkanal anschauen kann, auch wenn er dafür bezahlen muss.

Die Abonnentenzahlen für die Live-Übertragungen seien im Raum Ulm um rund 25 Prozent gestiegen, heißt es von ratiopharm Ulm. Trotzdem, die Emotionen des Arena-Erlebnisses gehen verloren, weiß auch Sprecher Marc Hermann.

"Extrem hoher und teurer Aufwand" Marc Hermann, Pressesprecher Basketballbundesligist ratiopharm Ulm

Man betreibe bei den Ulmer Basketballern einen extrem hohen und teuren Aufwand, um die Fans zu halten, weil ja die Nähe zu ihnen verloren gegangen ist. Und so gibt es nun Podcasts, Livestreams, persönliche Storys der Spieler, Analysen, Interviews - alles Mögliche um die Spiele herum. All das um für die Fans, und am Ende auch für Sponsoren, interessant zu bleiben. Es wirkt wie eine Schadensbegrenzung, solange das Kernprodukt, das Live-Erlebnis vor Ort, nicht verkauft werden darf.