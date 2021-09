Je 125 jüdische Festtagsbrote "Berches" in Wiblingen und in der Ulmer Fußgängerzone verteilt der Verein "Partnerschaft für Demokratie Ulm". Er wirbt damit für Toleranz.

Das Brot mit anderen Menschen zu teilen, sei ein passendes Zeichen, um für ein friedliches Miteinander unter den Religionen zu werben, sagt Ulrike Häufele vom Verein "Partnerschaft für Demokratie Ulm". Der Anschlag auf die jüdische Synagoge in Ulm Anfang Juni hat die Frau sehr nachdenklich gemacht. Zum Europäischen Tag der jüdischen Kultur am 5. September hat sie sich nun diese Aktion mit ihrem Verein ausgedacht.

Das jüdische Festtagsbrot "Berches" ist ein mit Mohn bestreutes Weißbrot SWR Uli Zwerenz

Das jüdische Festtagsbrot heißt "Berches", ein mit Mohn bestreutes Weißbrot in Zopfform. Die zwölf Stränge sollen an die zwölf Stämme Israels erinnern. In der jüdischen Kultur wird es nur zum Schabbat, dem wöchentlichen Feiertag der Juden, gebacken und gegessen. Es muss am Freitag vor Einbruch der Dunkelheit gebacken sein, da jegliche Arbeit am Schabbat verboten ist. In Ulm hat diesen Teil die Wiblinger Bäckerei Geiselmann übernommen.

"Man bricht zusammen das Brot, das gehört ja auch zur christlichen Tradition"

Aktion kommt gut an

Das kostenlose Brot verteilen kommt bei der Bevölkerung gut an. Laut Ulrike Häufele gibt es an diesem Freitag fast ausschließlich positive Reaktionen. Auch am Samstag verteilt "Partnerschaft für Demokratie Ulm" das "Berches". Der Verein setzt sich seit 2019 in Wiblingen und seit 2020 in Ulm für ein friedliches und tolerantes Zusammenleben in der Gesellschaft ein. Insgesamt gibt es in Deutschland rund 300 solche Partnerschaften für Demokratie, die vom Bundesfamilienministerium unterstützt werden.