Ein explodierter Fahrrad-Akku hat möglicherweise in Schwäbisch Gmünd einen Brand in einem Wohnhaus verursacht. Die Feuerwehr weist jetzt darauf hin, wie schwer solche Akkus zu löschen sind.

Der Fall sorgte in dieser Woche für Aufsehen: Eine Bewohnerin eines Hauses im Gmünder Westen hatte einen lauten Knall gehört. Als sie im Erdgeschoss nachschaute, stand dort die Wohnung bereits in Flammen. Die Polizei geht bislang davon aus, dass ein explodierter Akku eines Fahrrades das Feuer verursacht hat. Auf Nachfrage des SWR sagte die Feuerwehr, dass ein solcher Fall bislang im Ostalbkreis noch nicht vorgekommen sei.

Nicht mit Wasser löschen

Einen Lithium-Akku selbst zu löschen sei fast unmöglich, sagte der Kreisbrandmeister des Ostalbkreises, Otto Feil. Oft helfe nur, die Feuerwehr zu rufen. Auf keinen Fall solle man mit Wasser löschen, denn dabei könne heißer Wasserdampf oder auch eine Wasserexplosion entstehen - und der Akku brenne trotzdem weiter. Allerdings könne eine Löschdecke helfen, den Brand zu ersticken oder aber man nimmt viel Sand aus dem Sandkasten und überschüttet den Akku damit. Ausstecken allein nütze nichts, der Brandprozess gehe im Akku weiter.

"Im Zweifel sollte man jedoch unbedingt die Feuerwehr rufen, denn auch wenn alles harmlos aussieht, muss es nicht so harmlos sein." Kreisbrandmeister Otto Feil

Gefährlich könne es bei Billig-Akkus ohne integriertes Sicherheitssystem werden, so Moritz Peter, Werkstattleiter bei einem Fahrradfachhändler in Dornstadt. Denn dann könne es passieren, dass sich der Akku übermäßig erwärmt und eine Kettenreaktion ausgelöst wird. Sprich: entweder brennt der Akku selbst oder das, was um in herum liegt. Es sei übrigens vollkommen unerheblich, ob der Fahrrad-Akku gerade geladen wird oder nicht. Dieser könne auch einen Brand verursachen, ohne an der Steckdose zu hängen.

Ein Fahrrad-Akku kann gefährlich werden, zumindest wenn es sich um ein Billig-Produkt ohne integriertes Überwachungssystem handelt. SWR Petra Volz

Hinweise auf Fehler im Akku

Hinweise, dass etwas mit dem Akku nicht in Ordnung ist, gibt es: Wenn der Akku unnatürlich heiß wird, sei das ein schlechtes Zeichen oder wenn er sich verformt. Damit so ein Brand gar nicht entsteht, rät Fahrrad-Fachmann Moritz Peter, zum Aufladen immer die Original-Ladegeräte zu verwenden, weil dieser dann nicht überladen werden könne. Bei diesen modernen Systemen kommunizieren Ladegerät und Akku miteinander.

Gut behandeln

Außerdem sei es wichtig, den Akku immer pfleglich behandeln, also diesen zum Beispiel nicht in der prallen Sonne oder im heißen Auto zu lassen. Auch wenn der Akku hinuntergefallen sei oder nach einem Unfall sei Vorsicht geboten, denn der Akku könne sich verformen und die Zellen im Inneren aufbrechen.