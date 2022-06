Sorge um Glaskunst im Ulmer Münster

Im Ulmer Münster ist ein wertvolles Glasgemälde aus seiner Fassung gefallen und beschädigt worden. Die Münsterbaumeisterin bestätigte dem SWR, dass sie einen Zusammenhang mit starken Vibrationen durch Übungsflüge der Bundeswehr sieht. Das Glasgemälde war in der "Christuskammer" im südlichen Chorturm aus seiner Halterung gestürzt. Es kann laut Münsterbaumeisterin Heidi Vormann zwar repariert werden, die Sorge um Münster-Scheiben und weitere wertvolle Glaskunst jedoch ist groß. Denn Vormann beschreibt das, was im Münster passiert, wenn ein Kampfflugzeug die Schallmauer mit lautem Knall durchbricht so - "es vibriert so stark, dass die Scheiben klirren". Ein Zusammenhang von Überschallknall und den Schäden im Münster lassen sich laut Zeitungsbericht bislang nicht belegen. Die Münsterbauhütte beugt aber schon vor: Die Aufhängungen von zwölf weiteren Glasgemälden in der Christuskammer werden verstärkt, die Risse in den Fenstern beobachtet.