Neue Corona-Regelung trifft auch Basketball-Spiel

Die ab Montag geltende neue Corona-Verordnung des Landes beeinflusst auch das Auswärtsspiel der Ulmer Basketballer in Heidelberg. Für das Spiel zwischen den MLP Academics Heidelberg gegen ratiopharm Ulm sind laut Corona-Verordnung des Landes maximal 500 Zuschauer zugelassen. Wie der Verein aus Heidelberg am Wochenende mitteilte, wurden allerdings deutlich mehr Karten verkauft. Sie verlieren nun ihre Gültigkeit. Wer sich für das Spiel angemeldet hat, wandert in einen Lostopf und bekommt im Laufe des Tages eine Bestätigung oder Absage-Mail. Zugang zum SNP Dome gibt es ohnehin nur mit 2G-Plus, so die Heidelberger. Das Spiel des Tabellen-14. gegen den Tabellen-Fünften aus Ulm beginnt am Montagabend um 19 Uhr.