Warum sich auch beim 1. FC Heidenheim viele Fans beim Stadionbesuch zurückhalten

Fußballfans mussten viele Monate auf Stadionbesuche verzichten. Inzwischen dürfen sie ihre Clubs in den Arenen wieder anfeuern, auch den 1. FC Heidenheim. Doch viele wollen das offenbar gar nicht.

Die Fans sind zurückhaltend. Viele Vereine der 1. und 2. Fußball-Bundesliga verkaufen noch immer nicht so viele Tickets, wie sie dürften. Der Pressesprecher des 1. FC Heidenheim, Markus Gamm, erklärt im SWR-Interview, woran das liegen könnte und wie zufrieden der Verein mit der Auslastung derzeit ist.

7.500 Fans dürfen aktuell in die Voith-Arena nach Heidenheim, doch meistens werden nicht alle Tickets verkauft. Imago IMAGO Eibner

SWR: Haben Sie eine Erklärung, warum die Stadien nicht so voll sind, wie sie sein könnten - auch die Voith-Arena?

Markus Gamm: Grundsätzlich sind alle Vereine froh, dass sie wieder vor Zuschauern spielen dürfen. Aber der gravierende Unterschied zu der Zeit vor Corona ist, dass es momentan andere Rahmenbedingungen gibt. Bei uns gilt das 3G-Prinzip. Die Zuschauer müssen also nachweisen, dass sie genesen, geimpft oder getestet sind. Außerdem gibt es bei uns im Stadion eine Maskenpflicht auch am Platz, weil wir die Abstände nicht einhalten können. Und das alles darf man bei der ganzen Diskussion nicht außer Acht lassen.

Sind Sie denn zufrieden mit der bisherigen Zuschauerresonanz?

Wir sind grundsätzlich zufrieden mit der Entwicklung. Wir dürfen das Stadion momentan zu 50 Prozent auslasten, also mit 7.500 Zuschauern von 15.000. Beim Heimspiel gegen den Hamburger SV vor zwei Wochen waren wir ausverkauft und hätten viel mehr Tickets verkaufen können. Zum vergangenen Spiel am Wochenende gegen Dynamo Dresden waren es mit 6.340 nicht ganz so viele, aber auch eine ordentliche Zahl. Aber wir sind positiver Dinge, dass sich die ganze Situation Stück für Stück weiter normalisiert.

Das Spiel gegen den HSV war mit 7.500 Zuschauern unter jetzigen Bedingungen ausverkauft. dpa Bildfunk picture alliancedpa Stefan Puchner

Was bedeutet diese Situation für die Kalkulation des Vereins? Ist jetzt schon absehbar, dass am Ende der Saison Geld fehlt?

Das kann man jetzt noch nicht absehen, weil wir nicht wissen, wie sich das Ganze weiterhin entwickelt. Aber natürlich fehlt uns die Hälfte an potenziellen Zuschauereinnahmen. Und ja, das ist eine große Herausforderung, keine Frage.

Fürchten Sie, dass die Situation noch ein bisschen schlechter wird, wenn der Herbst oder dann der Winter kommt?

Das ist Kaffeesatzleserei im Moment. Wir haben uns immer an der aktuellen Corona-Landesverordnung zu orientieren. Und da sind die Zeichen eher positiv. Und dementsprechend bleiben wir optimistisch, dass wir Stück für Stück in Richtung Normalität kommen werden.