Die Zahl der Verkehrsunfälle ist im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West im vergangenen Jahr um rund 16 Prozent zurückgegangen. Der Corona-Lockdown und die Reisebeschränkungen waren die Hauptursachen für den Rückgang auf knapp 25.000 Unfälle, so die Polizei. Im Kreis Neu-Ulm sank die Zahl der Unfälle beispielsweise um mehr als 1.000. Auch in den benachbarten Landkreisen in Baden-Württemberg gab es im Vorjahr weniger Unfälle, wie die Polizei kürzlich bekanntgab. Einen Anstieg von 40 Prozent machte das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West dagegen bei Unfällen mit Pedelecs aus - wegen des coronabedingten Fahrradbooms. Viele Radfahrer verletzten sich schwer, weil sie keine passende Schutzausrüstung trugen.