Dem Alb-Donau-Kreis stehen im Haushalt 2021 fast drei Millionen Euro weniger zur Verfügung, als in diesem Jahr. Grund sind sinkende Steuereinnahmen wegen der Corona-Pandemie. Das wurde am Montag bei der Einbringung des Etats im Kreistag mit einem Gesamtvolumen von 273 Millionen Euro bekannt. Mehrkosten erwartet der Alb-Donau-Kreis bei den Sozialausgaben und für zusätzliches Personal in der Kreisverwaltung. Investitionen fließen vor allem in die Kliniken, Schulen und in den Straßenbau.