In Bayerisch-Schwaben hat die Polizei seit Montag etwa 1.700 Corona-Kontrollen durchgeführt. Dabei wurden 150 Verstöße festgestellt. In Illertissen (Landkreis Neu-Ulm) zum Beispiel kontrollierten die Beamten ein Auto mit vier Personen - alle aus verschiedenen Haushalten und ohne Mund-Nasen-Schutz. Die Folge: Bußgeld. In Günzburg wurden zwei Beherbergungsbetriebe kontrolliert. Das Personal trug keine Maske, außerdem wurden Menschen aus mehr als zwei Haushalten in einem Zimmer untergebracht. Auch hier wird ein Bußgeld fällig. Überwiegend aber kennen die Menschen die Corona-Regeln, so das zuständige Polizeipräsidium Schwaben Süd-West in Kempten.