Obwohl Sonnenschein und frühlingshafte Temperaturen nach draußen locken, halten sich viele Menschen an die Ausgangsbeschränkungen zur Eindämmung des Corona-Virus.

Nach wie vor sei zu beobachten, dass sich der Großteil der Bevölkerung an die neu geltenden Vorschriften halte, sagte ein Sprecher. Die Ulmer Beamten verzeichneten nur einzelne Verstöße in ihrem Gebiet, die überwiegend von jungen Menschen begangen wurden.

Die Polizei ist präsent am Ulmer Donauufer z-media, Ralf Zwiebler

Demnach traf am Samstagmittag eine Polizeistreife fünf junge Menschen an einer Schule in Heidenheim an. Die Beamten erteilten Platzverweise und Anzeigen. Weitere Verstöße in den Abendstunden gab es unter anderem bei einer Grillparty in Giengen, sowie in Gerstetten und Königsbronn. Ähnlich die Situation im Ostalbkreis: Auch dort gab es nur sehr wenige Verstöße gegen die Ausgangsbeschränkungen.