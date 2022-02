Wenige Narren unterwegs am "Glompigen"

Die großen Stürme auf die Rathäuser in der Region bleiben am heutigen "Glompigen" Donnerstag aus. Vereinzelt werden sich die Narren zu kleineren Aktionen treffen, diese werden jedoch nicht vorher angekündigt. Der Schlüssel fürs Ulmer Rathaus bleibt da, wo er ist. Die Ulmer Narren werden das Rathaus am Donnerstag nicht stürmen. Auch in Giengen an der Brenz fällt der Rathaussturm aus - vor dem Rathaus jedoch will die Narrenzunft Panscherhex die ausgefallene Fasnet beweinen. In Schwäbisch Gmünd wird gestürmt, doch der Rathausschlüssel wird kampflos übergeben werden. Auch in Ehingen im Alb-Donau-Kreis werden die Narren am Donnerstagnachmittag das Rathaus übernehmen. Aber zuvor beteiligt sich die Narrenzunft Spritzenmuck an einer Impfaktion in der Lindenhalle.