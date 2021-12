Die meisten Bäder sind in den Ferien geöffnet

Während das Freizeitbad Aquarena in Heidenheim schließt, bleiben die meisten anderen Bäder in der Region in den Weihnachtsferien geöffnet. Sie hoffen auf sogar auf mehr Besucher als zuletzt. In Heidenheim ist der Donnerstag vor Weihnachten der letzte Badetag. Wegen Corona und der drastisch zurückgegangenen Besucherzahlen macht das Aquarena bis 5. Januar zu. Dagegen rechnet das Donaubad in Neu-Ulm zur traditionell stärksten Zeit wieder mit einem größeren Andrang. Da aber nur eine Auslastung von 25 Prozent erlaubt ist, müssen sich Bade- und Saunagäste vorher online anmelden. Hier, wie auch in den Limesthermen in Aalen, sind mit 2G-Plus und der Corona-Entwicklung die Besucherzahlen zuletzt eingebrochen. Trotzdem bleiben in den Limesthermen, entgegen der ursprünglichen Planung, die Außenbecken geöffnet und die Öffnungszeiten unverändert. Dafür erhöht die Stadt ihre Zuschüsse.