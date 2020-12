Zum Welttag für Patientensicherheit am Donnerstag gibt es auch Aktionen in der Region. Die Hartmann AG in Heidenheim startet ihre Initiative zur Senkung von Infektionsrisiken und in Ulm wird die Universitätsfrauenklinik orangefarben angestrahlt. Mit der Farbe soll das Engagement für Patientensicherheit sichtbar werden, so der Leiter der Frauenklinik, Wolfgang Janni. Seine Klinik arbeite dazu an zahlreichen Projekten und biete Trainingseinheiten für das Personal an. Der Heidenheimer Hersteller für Medizinprodukte Hartmann will mit seiner Initiative Gesundheitsorganisationen unterstützen und die Öffentlichkeit für die globalen Gesundheitsgefahren und die Prävention sensibilisieren. Vier Millionen Menschen infizieren sich in Europa jährlich beispielsweise in Krankenhäuser. Außerdem zeige die Corona-Pandemie, welche Auswirkungen Infektionen auf die Gesellschaft haben können, heißt es in einer Mitteilung.