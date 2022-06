UNESCO-Welterbetag: Historische Orte in der Region laden zu Besuch ein

Zum UNESCO-Welterbetag am Sonntag laden die Höhlen in der Region ein, zu Sonderprogrammen und Mitmachaktionen. Die historisch wertvollen Orte haben aber auch mit Problemen zu kämpfen.

Sonderprogramme, Mitmachaktionen und fachkundige Führungen: Zum UNESCO-Welterbetag können große und kleine Besucher die Vergangenheit neu erleben. Dazu laden am Sonntag historisch wertvolle Sehenswürdigkeiten wie der Hohle Fels bei Schelklingen (Alb-Donau-Kreis) oder das Limestor bei Dalkingen im Ostalbkreis ein. Unter dem Thema "Farbenfrohes Welterbe" gibt es an den unterschiedlichen Orten unter anderem römische Reitvorführungen, eine Steinzeitwerkstatt, Kinderschminken mit eiszeitlichen Farben oder das Gestalten von Schieferplatten zu Schmuckanhängern zu erleben.

Vor dem Limestor gibt es römische Reiterdarbietungen. SWR Kristina Priebe

Höhlen und Eiszeitkunst seit 2017 auf der UNESCO-Welterbeliste

Seit fünf Jahren ist die weltweit einzigartige archäologische Fundlandschaft in den Tälern von Ach und Lone ein Teil des UNESCO-Welterbe. Hier wurden Stein- und Knochengeräte sowie Schmuck- und Kunstobjekte freigelegt. Artifakte wie die Venus vom Hohle Fels, die weltweit älteste Frauendarstellung, oder auch der Löwenmensch aus dem Hohlenstein-Stadel. Zwischen 33.000 und 43.000 Jahre sind die Funde und Felszeichnungen alt. Besucher können sich an diesem Wochenende nun in diese Zeit zurück versetzen. Im Archäopark Vogelherd in Niederstotzingen werden mit Naturfarben auf Felsgestein eigene kleine Kunstwerke hergestellt. Eine Wanderung zur Sirgesteinhöhle beschäftigt sich mit der Geschichte der Menschwerdung. Und auch am Pfingstmontag gibt es vielerorts weitere Attraktionen, wie etwa für Kinder das Herstellen eines Steinzeitmessers im Urgeschichtlichen Museum in Blaubeuren.

Überrest der Elfenbeinplastik der "Venus vom Hohle Fels" dpa Bildfunk picture alliance / Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa | Hendrik Schmidt

Von Vandalismus bis fehlende Finanzierung: Probleme in vielen Bereichen

Die Erhaltung und Gestaltung der Höhlen und Eiszeitkunst auf der Schwäbischen Alb stellt die Verantwortlichen jedoch auch immer wieder vor neue Herausforderungen. Wie die Südwest Presse berichtet, wurden zum Beispiel an der Sirgestein-Höhle bei Blaubeuren-Weiler Schmierereien oder Hackspuren von Raubgräbern entdeckt. Die nahe gelegene Brillenhöhle bleibt wegen drohenden Steinschlags bis auf Weiteres geschlossen. Doch mögliche Schließungen drohen auch, weil viele dieser Stätten chronisch unterfinanziert sein sollen. Der Heidenheimer Landrat Peter Polta (parteilos) bestätigte dem SWR, dass derzeit Verhandlungen zwischen der Ortschaft Niederstotzingen und dem Land laufen. Ob damit der Archäopark Vogelherd künftig finanziell besser gestellt sein wird, darüber kann Polta aktuell keine Aussage machen. Vielleicht hilft der UNESCO-Welterbetag am diesem Sonntag, auch die Öffentlichkeit für dieses Thema zu sensibilisieren.