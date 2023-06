Blutspenden helfen kranken und verletzten Menschen. Mit einer Aktion in Heidenheim will das DRK mehr junge Spenderinnen und Spender gewinnen. Warum das gar nicht so einfach ist.

Unfallopfer, Krebspatienten und Schwangere - sie alle sind im Notfall auf Bluttransfusionen angewiesen. Mit einer zweitägigen Aktion will der DRK-Kreisverband Heidenheim neue Blutspenderinnen und Blutspender gewinnen - vor allem junge Menschen.

DRK: "Wir brauchen dringend junge Spenderinnen und Spender"

Nur drei Prozent der Deutschen spenden regelmäßig Blut. Da sei noch kräftig Luft nach oben, mahnt Bernhard Konyen, der Präsident des DRK Kreisverbands Heidenheim. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) sei auf Spenden angewiesen. In Deutschland würden täglich 15.000 Blutspenden gebraucht, um Leben zu retten, so Konyen.

"Es gibt kein chemisches Verfahren, um Blut herzustellen. Wir brauchen freiwillige Spender."

Engpässe sind in der Praxis eine reale Gefahr, so Konyen. Man wisse am Morgen nicht, wie viele Blutkonserven über den Tag gebraucht werden. In der Urlaubszeit beispielsweise würden tendenziell mehr Unfälle passieren.

Ein weiteres Problem sei der demografische Wandel. Viele Stammspender seien über 50 Jahre alt und würden langsam immer weniger. Um weiterhin genügend Blutspenden zu bekommen, müssen junge Menschen spenden, so Konyen.

Bei einer Blutspende laufen 500 Milliliter Blut in einen Beutel. Nach fünf bis zehn Minuten ist es geschafft. SWR Anja Müller

"Junge Menschen haben den Bezug zum Ehrenamt verloren"

Ivonne Schwaiger ist beim DRK Blutspendedienst für die Spendergewinnung zuständig. Sie stellt bei Berufsschulterminen oder Hochschulbesuchen immer wieder fest, dass die jungen Leute den Bezug zum Blutspenden und zum Ehrenamt verloren haben. Sie müssen wieder für die Bedeutung der Spende sensibilisiert werden, sagt Schwaiger. Spenden ohne etwas dafür zu bekommen. Dieser Gedanke müsse wieder mehr ins Bewusstsein der Menschen gelangen.

Fast 200 Blutspenden am ersten Aktionstag in Heidenheim

Auch Ursula Maria Mauch spendet am ersten Aktionstag in der Festhalle in Heidenheim-Mergelstetten ihr Blut, um Leben zu retten. "Für mich ist das eine Herzensangelegenheit", sagt die 48-jährige Heidenheimerin, die schon seit Jahren regelmäßig zur Blutspende geht. Fast 200 Besucherinnen und Besucher haben am Dienstag in der Turn- und Festhalle in Heidenheim-Mergelstetten ihr Blut gespendet.

"Meine Schwester hatte mit 25 Jahren einen Autounfall und sie hat Blut gebraucht."

Die Schwester von Ursula Maria Mauch wäre diesen Monat 50 Jahre alt geworden. Nach einem schweren Autounfall vor 25 Jahren hatte auch sie Blut gebraucht, um erst einmal zu überleben. Fünf Jahre später sei sie trotzdem an den Folgen des Unfalls gestorben, erzählt Mauch, während sie sich auf den Weg zur ersten Station, dem Labor, macht.

Wer zum Blutspenden geht, durchläuft drei Stationen. Im Labor bekommen die Spender einen kleinen Piks in den Finger. Ein Tropfen Blut reiche aus, um den Hämoglobinwert, den roten Blutfarbstoff, zu bestimmen, erklärt Dietmar Mannes, der die Tests durchführt. Dieser Wert ist für den Sauerstofftransport im Blut verantwortlich und sollte nicht zu hoch sein, erklärt er. Außerdem wird der Blutdruck gemessen.

Bevor die Spenderinnen und Spender in Heidenheim-Mergelstetten ihr Blut abgeben können, misst Dietmar Mannes unter anderem den Blutdruck. SWR Anja Müller

Ist alles in Ordnung, geht es mit den Unterlagen in der Hand weiter zu einem Arzt im hinteren Teil der Sporthalle. Hier werden noch die letzten Fragen geklärt und abgefragt, ob auch genug getrunken wurde. Viel trinken sei wichtig, um den Flüssigkeitshaushalt auf die Blutabnahme vorzubereiten, so die Experten vor Ort. Nach dem ärztlichen Gespräch geht es zur letzten und wichtigsten Station: Zum Blutspenden auf eine der aufgestellten Liegen.

Männer dürfen häufiger Blutspenden als Frauen

Ein kleiner Piks und nach fünf bis zehn Minuten ist es auch schon geschafft. 500 Milliliter laufen pro Spender in einen durchsichtigen Beutel. Wenn der voll ist, legen ihn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Ulmer Institut für Klinische Transfusionsmedizin (IKT) in einen der großen Kühlschränke.

Männer dürfen bis zu sechsmal im Jahr zum Blutspenden gehen, Frauen nur viermal, erklärt eine der Mitarbeiterinnen. Das habe damit zu tun, dass Frauen weniger Blut im Körper haben und zudem während der Menstruation Blut verlieren.

Blutspenden früher: In Glasflaschen abgefüllt und zu Fuß abgeholt

Der Weltblutspendetag wurde 2004 eingeführt und findet jedes Jahr am 14. Juni, dem Geburtstag von Karl Landsteiner statt. Der österreichische Naturwissenschaftler entdeckte 1901 die Blutgruppen "AB0". Bis dahin waren Bluttransfusionen reine Glückssache und viele Patienten kamen ums Leben.

Bernhard Konyen vom DRK Kreisverband Heidenheim ist auch Anästhesist im Ruhestand. Er erinnert sich an seine Anfänge in einem Stuttgarter Krankenhaus. Bei großen Operationen musste er unter Umständen vier bis fünfmal zur nahegelegenen Blutspendezentrale laufen. "Ich habe immer sechs Glasflaschen in einem Flaschenträger mitbekommen", erzählt Konyen. Das war 1973. Heute sei vieles einfacher - vor allem der Transport. Auch seien die Blutkonserven heute deutlich länger haltbar.