Weleda stellt Russland-Geschäft ein

Der Kosmetikhersteller Weleda mit Sitz in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) und Arlesheim (Schweiz) stellt sein Russland-Geschäft ein. Nach Unternehmensangaben wird keine Ware mehr in die russische Niederlassung geliefert. Auch der russische Online-Shop ist geschlossen. Weleda hat im abgelaufenen Geschäftsjahr in Russland einen Umsatz von rund acht Millionen Euro erzielt. Außerdem kündigte Weleda am Donnerstag an, in einem ersten Schritt Geld- und Sachmittel in Höhe von 100.000 Euro für die Flüchtlingshilfe zur Verfügung zu stellen.