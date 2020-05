per Mail teilen

Der Naturkosmetik-Konzern Weleda aus Schwäbisch Gmünd kommt bislang verhältnismäßig gut durch die Corona-Krise, rechnet aber mit einem Umsatzrückgang. Das teilte am Dienstag die Weleda-AG mit. Demnach ist im gesamten Geschäftsjahr 2019 der Umsatz um vier Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 430 Millionen Euro gestiegen. Auch im ersten Quartal dieses Jahres war der Umsatz gut. Die Steigerungen wurden vor allem mit Naturkosmetik erzielt, während die Arzneimittelproduktion vor allem in Frankreich im zweistelligen Bereich zurückging. Insgesamt seien Absatzkanäle und die Versorgung mit Rohstoffen noch recht stabil. Aber aktuell erwartet die Konzernspitze einen Umsatzrückgang in den nächsten sechs Monaten und hat Kurzarbeit beantragt.