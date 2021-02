Im Ostalbkreis hat es neben dem Pflegeheim in Schwäbisch Gmünd ein weiteres Heim gegeben, in dem viele Bewohner mit oder am Coronavirus verstorben sind. Nach Angaben des Landratsamtes starben in einem Heim in Rosenberg 11 Senioren, das entspricht beinahe einem Viertel aller Bewohner. Mittlerweile hat sich in beiden Häusern die Lage wieder stabilisiert.