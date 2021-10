Die Polizei startet im Fall der vermissten Amani A. aus Rechtenstein (Alb-Donau-Kreis) einen weiteren Zeugenaufruf. Seit 26. Juli fehlt von der 16-Jährigen jede Spur.

Die ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" beschäftigt sich am kommenden Mittwoch mit dem Verschwinden der 16-Jährigen. Amani verschwand am 26. Juli auf dem Weg zur Schule. Sie wurde an diesem Tag noch einmal in Ehingen gesehen. Danach verliert sich ihre Spur. Bislang haben sich nur wenige Zeugen bei der Polizei gemeldet. Eine heiße Spur war nicht dabei.

Suche international ausgeweitet

Die Ermittler haben die Fahndung inzwischen international ausgedehnt und suchen auch nach Hinweisgebern aus dem Herkunftsland der Familie im arabischen Sprachraum. Die Vermisste ist etwa 1,60 Meter groß und schlank. Sie hat schwarze, wellige, schulterlange Haare und auffallend große, braune Augen. Als sie zuletzt gesehen wurde, trug sie ein grünes Kopftuch, ein grünes Oberteil, eine Jeans und Jeansjacke sowie weiße Sneaker mit blauem Blumenmuster. Nach wie vor ist völlig unklar, ob Amani Opfer einer Straftat wurde oder freiwillig untergetaucht ist.

Polizei hat viele Fragen

Jetzt will die Polizei unter anderem wissen: Wer hat die 16-Jährige seit dem 26. Juli gesehen? Wer kennt ihren Aufenthaltsort? Wer kennt Personen aus ihrem persönlichen Umfeld? Wer hat Foto- oder Videoaufnahmen (zum Beispiel mit dem Telefon oder einer Dash-Cam) vom 26. Juli 2021 aus dem Bereich des Bahnhofs und Berufschulzentrums in Ehingen? Hinweise können nach Polizeiangaben auch anonym abgegeben werden.