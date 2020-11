In einem von Corona-Infektionen betroffenen Pflegeheim in Blaustein im Alb-Donau-Kreis ist ein weiterer erkrankter Bewohner gestorben. Damit steigt die Zahl der Todesfälle in dem Pflegeheim auf vier, teilte das Landratsamt mit. In einem weiteren betroffenen Heim in Ehingen sind außer zwei Mitarbeitern nun auch zwei Bewohner positiv getestet worden.