Im Prozess vor dem Landgericht Ulm gegen einen 25-jährigen Mann wegen Brandstiftung ist am Dienstag die Beweisaufnahme fortgesetzt worden. Laut einem Gerichtssprecher sind fünf Zeugen geladen. Am Montag waren unter anderem der Hausbesitzer sowie Feuerwehrleute gehört worden, die bei dem Brand im Sommer vor Ort waren. Der Angeklagte soll nach einem Streit mit seiner Lebensgefährtin ein Musterhaus in Ulm und mehrere Mülltonnen in Brand gesetzt haben.