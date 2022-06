Weitere Unterkünfte für Flüchtlinge angemietet

In Neu-Ulm wird ein weiteres Gebäude für die Unterbringung von Geflüchteten eingerichtet. Diesmal ist es die Regierung von Schwaben, die dafür ein Haus angemietet hat. Das Gebäude in der Eckstraße mitten im Stadtzentrum von Neu-Ulm ist vom Eigentümer saniert worden. In den nächsten Wochen sollen dort Familien und Einzelpersonen einziehen. Insgesamt können in dem Haus bis zu 75 Menschen untergebracht werden, teilte die Regierung von Schwaben mit. Die Stadt Neu-Ulm wiederum hat ebenfalls ein Gebäude für Flüchtlinge angemietet: So soll das frühere Hotel "Römervilla“ zu einer Begegnungsstätte für Ukrainerinnen und Ukrainern werden. In den ehemaligen Hotelzimmern kämen außerdem bis zu 50 Menschen unter, so ein Sprecher der Stadt.