In einem Seniorenheim in Bissingen (Kreis Dillingen) ist am Mittwoch eine weitere mit dem Coronavirus infizierte Bewohnerin gestorben. Das teilte das Landratsamt mit. Sie ist das 20. Todesopfer in der Einrichtung. Damit steigt die Zahl der Corona-Toten im Kreis Dillingen auf 23. Außerdem meldete das Landratsamt Neu-Ulm am Mittwoch zwei weitere Todesfälle. Die Zahl im Kreis Neu-Ulm erhöht sich damit auf 25.