In einem Altenheim in Laichingen (Alb-Donau-Kreis) sind erneut zwei Bewohner mit einer Coronavirus-Infektion gestorben. Damit erhöht sich die Zahl der Toten dort auf zwölf.

Bei einem zuvor verstorbenen Bewohner hat sich im Nachhinein herausgestellt, dass er doch nicht mit dem Virus infiziert war. Insgesamt haben sich, Stand Dienstagabend, 80 Menschen in dem Heim angesteckt, darunter 46 Bewohner.

In einem Heim in Blaustein (ebenfalls Alb-Donau-Kreis) ist im Laufe des Dienstags eine weitere Infektion bekanntgeworden. Dort gibt es jetzt 54 Infizierte. Ein Bewohner starb bislang an den Folgen.

In dem Heim in Laichingen (Alb-Donau-Kreis) sind inzwischen zwölf Bewohner an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben.

Neue Fälle in Beimerstetten

In einem Heim in Beimerstetten gibt es laut Landratsamt des Alb-Donau-Kreises jetzt neun infizierte Bewohner und damit drei mehr als am Vortag.

Insgesamt haben sich in Laichingen 46 Bewohnerinnen und Bewohner sowie 34 Mitarbeitende angesteckt.

Corona-Welle trifft immer mehr Heime

Am Dienstag wurde dem Gesundheitsamt erstmals ein Fall innerhalb des Personals eines Pflegeheims im Ulmer Stadtteil Söflingen gemeldet.

Am Montag wurde laut Landratsamt außerdem bekannt, dass es in zwei weiteren Pflegeheimen im Kreis Corona-Fälle gibt. In den Einrichtungen in Heroldstatt und in Ehingen seien bislang aber ebenfalls ausschließlich Mitarbeiter betroffen.

In einem Altenheim in Aalen gibt es derzeit insgesamt zwölf infizierte Bewohner und Mitarbeiter. In Günzburg haben sich nach Mitteilung der Stadt von Mittwoch 28 Bewohner eines Heims angesteckt.