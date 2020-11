Die Zahl der Corona-Todesfälle im Alb-Donau-Kreis hat sich weiter erhöht. Laut dem Landratsamt sind einem Pflegeheim in Laichingen vier weitere Bewohner gestorben. Damit sind in dem Pflegeheim seit Ausbruch des Virus 21 Bewohner mit Corona gestorben. Im Karl-Christian-Planck-Spital in Blaubeuren starb ein Bewohner. Dort sind nach aktuellem Stand 47 Menschen positiv auf Covid-19 getestet worden. Auch in anderen Pflegeheimen stieg die Zahl der Infektionen, so in Langenau, in drei betroffenen Pflegeheimen in Ulm und auch im Seniorenheim in Blaustein. Dort haben sich seit Beginn des Ausbruchs 59 Menschen mit Corona infiziert. Die Kontaktpersonen-Nachverfolgung laufe weiterhin, auch stehen noch weitere Testergebnisse aus, hieß es vom Landratsamt.