Im Seniorenzentrum Laichingen sind zwei weitere Bewohner mit Corona-Infektion gestorben. Damit hat sich die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus auf 17 erhöht. Das hat das Landratsamt des Alb-Donau-Kreises am Donnerstagabend mitgeteilt. Auch aus den Pflegeheimen in Blaubeuren, Ulm-Wiblingen und Langenau wurden weitere Infektionsfälle gemeldet.