Weiterhin Störungen auf Südbahn, Brenzbahn und Donaubahn

Die Störungen auf der Südbahn zwischen Ulm und Bodensee halten an. Auch auf anderen Zugstrecken ist weiter Geduld gefragt. Grund ist unter anderem der hohe Krankenstand.

Die Deutsche Bahn hat den reduzierten Fahrplan bei einigen Verbindungen der Südbahn bis zum 4. September verlängert. Das betrifft einen IRE nach Friedrichshafen sowie drei Regionalbahnverbindungen nach Aulendorf, Biberach und Laupheim.

Hoher Krankenstand beim Zugpersonal und in Werkstätten der Bahn

Grund sei der weiterhin hohe Krankenstand, teilte das Verkehrunternehmen mit. Anfang August hatten die Verkehrsunternehmen in Baden-Württemberg ihre Fahrpläne auf vielen Strecken reduziert. So sollte trotz vieler Ausfälle bei Zugpersonal wie in den Werkstätten ein verlässlicher Fahrplan bestehen.

Störungen bei Brenzbahn und Donaubahn dauern noch einige Tage

Auch auf Brenz- und Donaubahn halten die Störungen an, kündigte die Südwestdeutsche Landesverkehrs GmbH, SWEG, am Donnerstag an. Der Grund hier seien Störungen an der Schieneninfrastruktur, so ein Sprecher des Unternehmens. Das betreffe vor allem den Bahnhof in Unterelchingen (Kreis Neu-Ulm). Hier sollen die Züge aber ab kommender Woche Mittwoch, 24. August, wieder regulär fahren.