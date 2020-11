per Mail teilen

Im Seniorenzentrum in Ulm-Wiblingen sind zwei weitere Bewohner gestorben, die positiv auf das Coronavirus getestet worden waren. Das teilte das Landratsamt in Ulm mit. Im Pflegeheim Sonnenhof in Langenau hat sich die Zahl der positiv getesteten Mitarbeiter auf sieben erhöht. Mehrere Heime im Alb-Donau-Kreis konnten dagegen wieder entisoliert werden, wie es hieß, weil es dort aktuell keine Corona-Erkrankungen mehr gibt.