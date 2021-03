per Mail teilen

In den Landkreisen Neu-Ulm und Donau-Ries werden die Schutzmaßnahmen gegen die Geflügelpest ausgeweitet. Wie die Landratsämter heute mitteilten, müssen Hühner, Enten, Gänse, Fasane und Wachteln aus Haltungen in ufernahen Bereichen im Stall bleiben. Die betroffenen Geflügelhalter wurden informiert. Der aktuell auftretende Virustyp sei nicht auf den Menschen übertragbar, so das Landratsamt Donau-Ries.