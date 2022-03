Neubau von Rüstungsunternehmen Hensoldt nimmt nächste Hürde

Der geplante Neubau des Rüstungsunternehmens Hensoldt in Oberkochen im Ostalbkreis rückt näher. Wie das Unternehmen mitteilte, haben die Planungen die nächste Hürde im Genehmigungsverfahren genommen. Das Regierungspräsidium Stuttgart hat jetzt erlaubt, dass auf dem geplanten Gelände gebaut werden darf, obwohl auch eine im Regionalplan ausgewiesene Grünfläche betroffen ist. Die Stadtverwaltung kann jetzt das Verfahren für eine Genehmigung vorantreiben. Hensoldt hat rund 17.000 Quadratmeter im Gewerbegebiet Oberkochen Süd II gekauft. Derzeit ist das Rüstungsunternehmen zur Untermiete auf dem Gelände von Zeiss in Oberkochen. Doch diese Flächen werden von Zeiss künftig selbst benötigt, Hensoldt muss bis 2024 dort raus. Das Rüstungsunternehmen will in Oberkochen seine 700 Arbeitsplätze erhalten und weiterhin von der örtlichen Nähe zu Zeiss profitieren.