per Mail teilen

Für rund viereinhalb Millionen Euro wird in Aalen ein weiterer Abschnitt des Kochers renaturiert. Das hat der Gemeinderat am Donnerstag beschlossen. Der Fluss soll im Bereich entlang des ehemaligen Union-Geländes bis zur Brücke Burgstallstraße ökologisch aufgewertet werden und damit gleichzeitig die Innenstadt vor Hochwasser schützen. Geplant sind auch bessere Zugänge zum Fluss durch Sitzstufen am Ufer.