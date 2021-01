In der Region müssen weitere Schulklassen in Corona-Quarantäne. Jüngste Fälle sind aus Ehingen und Oberdischingen im Alb-Donau-Kreis bekanntgeworden. Hier wurden Schüler positiv auf Covid-19 getestet. In der Region sind mittlerweile zahlreiche Schulklassen in Quarantäne, unter anderem in Bad Buchau, Blaubeuren, Neu-Ulm, Elchingen, Illertissen und Vöhringen.