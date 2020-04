Neben Mitarbeitern eines Seniorenheimes in Bissingen im Kreis Dillingen ist nun auch eine Bewohnerin positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Die Frau war bereits wegen Symptomen wie Husten und Fieber isoliert worden, teilte das Gesundheitsamt in Dillingen mit. Am Karfreitag wurden zudem alle 20 Bewohner des Wohnbereichs der Frau getestet sowie alle 50 Mitarbeiter des Heimes. Heute (Samstag) sollen weitere Heimbewohner auf eine mögliche Infektion kontrolliert werden. Die Zahl der an Covid-19 erkrankten Mitarbeiter hat sich inzwischen auf Fünf erhöht, so die Behörde.