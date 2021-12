Weiterer Massen-Gentest in Blaubeuren im September

Polizei und Staatsanwaltschaft planen im September einen weiteren Massen-Gentest in Blaubeuren. Mit dem Test wollen sie einem Vergewaltiger und Einbrecher auf die Spur kommen.

Bereits vergangene Woche hatten sich 330 Männer an einem Reihentest beteiligt. Insgesamt sind 700 Männer aus Blaubeuren (Alb-Donau-Kreis) im Alter zwischen 41 und 52 Jahren aufgerufen, eine DNA-Probe abzugeben. Der Kreis habe durch Ermittlungsergebnisse und DNA-Funde an den Tatorten eingeengt werden können.

Teilnahme an Massen-Gentest freiwillig

Im September soll es in Blaubeuren erneut zwei aufeinanderfolgende Tage geben, an denen die Abgabe einer Speichelprobe möglich ist. Die Teilnahme an der Reihentestung sei freiwillig, betonte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Ulm. Die Auswertung der bislang genommenen Proben dauere noch zwei bis drei Wochen.

Getestete helfen Polizei und Staatsanwaltschaft

Die Staatsanwaltschaft Ulm und die Polizei hatten eine positive Bilanz nach der ersten Testung gezogen. Die Teilnehmenden leisteten einen wesentlichen Beitrag zur möglichen Aufklärung des Verbrechens, teilten sie mit.

Einbruch und Vergewaltigung im Dezember 2020

Im Oktober und November vergangenen Jahres hatte ein unbekannter Täter versucht, in ein Wohnhaus in Blaubeuren-Gerhausen einzubrechen. Anfang Dezember wurde dann in ein Mehrfamilienhaus in Blaubeuren eingebrochen. Dort soll sich der Unbekannte auch an einer schlafenden Frau vergangen haben. Nach Angaben der Polizei und der Staatsanwaltschaft ergriff der Täter die Flucht, als die Frau erwachte.