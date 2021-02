Das Gesundheitsamt des Alb-Donau-Kreises hat bei Reihen-Testungen weitere Fälle von Coronavirus-Mutationen entdeckt. Demnach erhöht sich die Zahl der Mutationsbefunde im Kreisgebiet und im Stadtkreis Ulm auf 26 Fälle. In einer Arbeiterunterkunft auf dem Gelände des St. Konradihauses in Schelklingen haben sich der Mitteilung zufolge elf weitere Bauarbeiter mit einer Virus-Variante angesteckt. Auch in der Belegschaft eines Importunternehmens im Ulmer Donautal gibt es einen weiteren Fall. Am Mittwoch sollen dort alle bislang negativ getesteten Angestellten erneut untersucht werden.